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Впервые за 15 лет на скорую помощь Саратова примут семь реаниматологов

Диспетчерами неотложки пошли работать 26 студентов
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Сегодня, 22 ноября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание с главами медорганизаций региона по вопросу увеличения штата скорой помощи.

На данный момент потребность по врачам на станциях — 70 человек, не хватает также 85 человек среднего медперсонала.

Главврач станции скорой помощи Саратова Олег Андрущенко рассказал, что в 2020 году к ним придут работать семь реаниматологов-анестезиологов, столько же в следующем году.

Таким количеством профильных врачей штат пополнится впервые за 15 лет.

Также трудоустроены 115 средних медработников, а по поручению губернатора Валерия Радаева диспетчерами приняли 26 студентов СГМУ.

Ректор СГМУ Андрей Еремин рассказал, что в ординатуре планируется открыть отдельную специальность «Скорая помощь» для выпускников 5-6 курсов. Документы на получение лицензии уже направлены.

Роман Бусаргин поставил руководству службы скорой помощи разработать дорожную карту по укомплектованию штата.

- Благодаря проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина созданы все условия, чтобы максимально привлечь людей на работу, — написал председатель облправительства в своем Инстаграм.

Областному Минфину он поручил предусмотреть в бюджете на 2021 год решение о повышении зарплат работникам «скорой» с 1 января.

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