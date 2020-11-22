Женщина упала в шахту лифта в Саратове

Спасатели достали пострадавшую из шахты лифта Фото: Саратовская областная служба спасения

На улице Лисина в Солнечном-2 в Саратове 60-летняя женщина упала в недостроенную шахту лифта.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, высота, с которой упала пострадавшая, составила 2,5 метра.

Спасатели областной и городской службы с помощью альпснаряжения вытащили женщину и передали скорой помощи. Ее отвезли в больницу.

. Фото: Саратовская областная служба спасения

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