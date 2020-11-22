Саратовцы жалуются на спил деревьев около Трофимовского моста

Фото пользователя Kirill Andreev

Саратовцы жалуются на спил и повреждение деревьев в Ленинском районе, неподалеку от Трофимовского моста.

- Под видом перекладки тротуара уродуют аллею. Обрезки нет, но практически все каштаны повреждены техникой, спилено и выкорчевано много самосева и кустов, — написал пользователь Kirill Andreev в группе «САРАТОВ | Строительство & Архитектура» соцсети «ВКонтакте».

Он запечатлел дерево с обломанными ветками и то, от которого остался лишь пенек. Также горожанин пожаловался на то, что часто выкорчеванную растительность после ремонта тротуаров не вывозят, и она продолжает лежать на улице.

Фото пользователя Kirill Andreev

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