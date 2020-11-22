Саратовский калач, красноармейский пряник и ровенские арбузы могут попасть на карту России

За победу в федеральном конкурсе «Вкусы России» поборются и ровенские арбузы Фото: Ольга Симонова

Бренды «Саратовский калач», «Красноармейский пряник», «Ровенские арбузы» и «Козий сыр из села Лох» участвуют в федеральном конкурсе «Вкусы России».

Как сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор области Валерий Радаев, кроме саратовских брендов, в нем 500 участников из 79 регионов.

По итогам голосования на сайте вкусыроссии.рф сформируют масштабную карту вкусов России. Победителя определят 2 декабря.

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