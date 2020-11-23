В Саратове синоптики обещают в понедельник снег и ветер

В Саратовской области сегодня, 23 ноября, ожидается облачная погода со снегом.

- Осадки будут небольшими, в некоторых районах умеренные. Утром местами прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров и гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует южной четверти со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.

Температура поднимется до -4…+1 градуса.

В 2019 году 23 ноября пришлось на субботу. Было туманно и очень холодно, кое-где температура опускалась до -12 градусов.

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