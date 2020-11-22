В Солнечном-2 вскоре откроется новая поликлиника

В Солнечном-2 скоро откроется новая поликлиника Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Вчера, 21 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел ход строительства поликлиники и школы в поселке Солнечный-2.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в 10-м микрорайоне заканчивается строительство медучреждения. Там уже расставляют мебель в кабинетах, скоро будет установлено медицинское оборудование. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену.

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Скоро в поликлинике будут монтировать оборудование Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В 11-м микрорайоне продолжается возведение школы на 1,1 тыс. мест. В этом году планируется возвести все шесть корпусов, а в следующем — отделать их и установить оборудование. Пока что готовы два корпуса. На следующей неделе закончится отливка чаши бассейна в спортивном корпусе.

Губернатор Валерий Радаев предложил региональному Минобразу, проектному институту, родителям и жителям продумать, чем наполнить уличный спорткомплекс и школьный двор.

- Новая школа должна стать центром большого микрорайона. Здесь живет несколько тысяч человек, в том числе 1 тыс. детей. В спортивной зоне должна быть возможность для занятий различными видами спорта, чтобы дети могли заниматься по своим интересам, — отметил глава региона.

Ход строительства поликлиники в Саратове осмотрел губернатор Валерий Радаев Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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