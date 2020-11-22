В Саратове 22 человека тушили полыхающий нежилой дом

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В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 22 ноября, тушили нежилой дом.

- В 23:57 поступил сигнал о пожаре на Совхозной, 32. На ликвидацию выезжали пять единиц техники и 22 человека, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 60 кв. м.

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