«Росатом» планирует развивать атомную медицину и экопроекты

На днях прошла встреча журналистов, блогеров и первого заместителя генерального директора «Росатома» Кирилла Комарова. Мероприятие организовала госкорпорация по атомной энергии к 75-летию атомной промышленности.

На встрече обсудили новый бизнес и международные аспекты деятельности корпорации. Разговор проходил в гибридном формате: Кирилл Комаров был в студии в Москве, часть представителей СМИ присутствовали в зале «Солярис» в Сочи, а большая часть участников онлайн. В таком формате прошел прямой эфир, а затем часть с вопросами и ответами.

Первый замгендиректора «Росатома» напомнил, что в период коронавирусного кризиса свою силу показал чистый «зеленый» источник энергии — электричество. Ведь когда в пандемию многие отрасли «просели», электроэнергия показала незначительное падение из-за того, что граждане пользуются ей дома постоянно.

Также Кирилл Комаров рассказал о внешнеэкономических проектах корпорации. Сейчас в мире строятся 53 реактора, большая часть из них — руками российских специалистов. Также «Росатом» возводит 35 энергоблоков в 12 странах.

- Всего за последние 14 лет мы построили 17 атомных энергоблоков, в 2020 году — два. При этом сохраняем и развиваем лидерство по производству ядерно-топливного цикла, — отметил Комаров.

Развиваются и другие направления, например, атомная медицина, экопроекты, ветроэнергетика и другие.

В первом случае «Росатом» разрабатывает новые комплексы лучевой терапии, вырабатывает изотопы для них. Также собираются стромть сеть из десяти центров радионуклидной терапии.

В части экологии специалисты корпорации собираются разработать и внедрить схему управления отходами и ликвидации экологического ущерба. Туда входит и создаваемый в Саратовской области экотехнопарк в поселке Михайловский.

В экопроекты входит также программа расчистки акватории Арктики от затонувших подводных лодок.

По словам Кирилла Комарова, в ближайшие десять лет 40% деятельности «Росатома» будет формироваться на неатомных проектов.

СПРАВКА

Кирилл Комаров

В атомной отрасли работает с марта 2006 года, когда он был назначен вице-президентом ОАО «ТBЭЛ».

С апреля 2007 года – генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш».

С сентября 2008 года – исполнительный директор ОАО «Атомэнергопром».

В апреле 2010 года назначен директором ОАО «Атомэнергопром». Совмещал данную должность с постом исполнительного директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».

С апреля 2011 года – заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу.

В феврале 2015 года назначен первым заместителем генерального директора - директором Блока по развитию и международному бизнесу. Совмещает данную должность с постом директора ОАО «Атомэнергопром».

Награжден Орденом Александра Невского, Орденом Дружбы, знаками отличия Госкорпорации «Росатом» «За международное сотрудничество в атомной области», «За вклад в развитие атомной отрасли» I степени, почетной грамотой Госкорпорации «Росатом».

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