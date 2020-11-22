В Саратовской области за сутки выявили 245 заражений коронавирусом

В Саратовской области за сутки выявили 245 случаев коронавируса. Это пока что максимум за все время пандемии в регионе.

Общее количество зараженных на утро 22 ноября составило 25 193, а выздоровевших — 20 015. За сутки вылечились 695 человек.

В региональном оперативном штабе отметили, что в статистике федерального и областного оперштабов по выздоровевшим на 21 ноября возникли разночтения из-за разницы во времени формирования специалистами отчетов из регистра.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зарегистрированы в Саратове — 90, Энгельсском районе — 23, Балаковском — 17, Балашовском — 13. Еще в 24 районах — по семь и менее случаев.

Все 245 заболевших — контактные лица. Из них у 161 зараженного наблюдается пневмония, у 72 — признаки ОРВИ, бессимптомно COVID-19 проходит у 12 человек.

За сутки заразились 13 детей до 14 лет, трое в возрасте 15–17 лет и 93 человека старше 60 лет.

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