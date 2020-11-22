За сутки телефонные мошенники обогатились за счет саратовцев на 840 тысяч рублей

В Саратовской области за сутки телефонные мошенники обчистили счета трех саратовцев и трех жителей области.

- Потерпевшим звонили лжесотрудники службы безопасности банков. Одним сообщали, что с их карты неизвестные пытаются списать денежные средства, другим, что на них оформляют кредит, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Общая сумма, на которую обогатились мошенники, за счет шести человек — более 840 тыс. рублей.

В главке просят саратовцев не паниковать и не принимать решение сразу при звонке. Лучше сказать звонящему, что вам необходимо время, чтобы все обдумать.

Нужно узнать у якобы сотрудника банка фамилию, должность, из какого банка или организации он звонит, попросить телефон руководителя. Настоящего сотрудника эти вопросы не смутят, а мошенников заставят понервничать.

Также нельзя передавать неизвестным коды из СМС, информацию с оборота карты. Запрещается вводить в банкомате данные по просьбе злоумышленников. Поступая так, вы предоставляете злоумышленникам доступ к своим деньгам.

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