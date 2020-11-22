Бусаргин о госпитализации саратовцев: Граждане не должны испытывать никаких проблем

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание. Фото из его Инстаграм

Вчера, 21 ноября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание.

Как он отметил на своей странице в Инстаграм по его итогам, региональному Минздраву дан ряд поручений.

Так, нужно наладить маршрутизацию пациентов в больницы.

- От жителей продолжают поступать жалобы на трудности с госпитализацией. На утро в ковидных госпиталях было свободно 719 коек. Граждане не должны испытывать никаких проблем с получением своевременной медпомощи, — написал Бусаргин.

Также он напомнил о том, что результаты теста на коронавирус должны приходить людям не позднее двух суток, и поставил задачу контролировать установку четырех новых аппаратов компьютерной томографии в поликлиники Саратова. Они должны начать работать с первых чисел декабря.

К тому же он поручил Минздраву по максимуму услуги КТ в частных клиниках в систему ОМС. Уже сейчас количество медорганизаций, работающих по этой системе, увеличено.

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