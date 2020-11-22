Синоптики обещают жителям Саратовской области снег

Сегодня, 22 ноября, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, местами будет небольшой снег, а на дорогах скользко.
Ветер подует с юго-востока, его порывы достигнут 12 м/с.
Погулять не получится, ведь на улице будет от 0 до пяти градусов мороза.
Напомним, что год назад в этот день было еще холоднее, тогда температура на улице достигла -12 градусов.
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