За нарушение масочного режима наказаны рублем 33 балаковца

Балаковский районный суд рассмотрел дела в отношении 37 местных жителей о нарушении масочного режима.

Согласно решению 33 человека будут должны отдать штраф в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей.

Четыре человека получили предупреждения.

Краснокутский районный суд постановил призвать к наказанию рублем только одного человека, он заплатит 1 тыс. рублей. Шестеро получили предупреждения.

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