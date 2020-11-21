Жительница Саратова лишилась 250 долларов из желания играть на бирже

Жертвой мошенничества стала 24-летняя жительница поселка Солнечный.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она нашла в соцсетях ссылку на платформу для заработка денег.

Она перешла по ней, указала данные, в том числе и номер банковской карты.

Вскоре ей позвонила неизвестная и предложила вложить деньги в прибыльный проект. Нужно было только внести 250 долларов.

Гражданка все так и сделала, а потом еще несколько раз с сентября по ноябрь перечисляла деньги на неизвестные счета.

Она потеряла свыше миллиона рублей и догадалась обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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