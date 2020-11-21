Рецидивист украл у саратовца инструменты и сдал на металл

Полиция раскрыла кражу у 39-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 27 октября по 14:00 8 ноября неизвестные унесли инструменты и ворота от гаража на улице Шехурдина. Они сняли их с ворот и спилили навесной замок.
Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний рецидивист. Он признался, что сдал чужое имущество на металл за 3,3 тыс. рублей.
Вырученные деньги он потратил на себя.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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