«Много полиции, четыре мешка»: Очевидцы сообщили о расчлененном трупе в Заводском районе

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Сегодня, 21 ноября, жительница Саратова Дарья Какутина рассказала об увиденном трупе на 3-м Жилучастке.

-Я ехала на работу и увидела, что все оцепили — много полиции, криминалисты, чемоданчики. Лежат четыре мешка и предположения только одни. Кто живет рядом, может, знает что-нибудь? — поинтересовалась девушка.

В доказательство своих слов она опубликовала снимки с места событий.

- Убили ночью сегодня, я живу напротив этого дома и только что беседовала с полицией, — рассказала пользовательница соцсети «ВКонтакте» под ником Kristina Abramenko.

- Труп мужчины, возраст не могут определить, так как с него сняли скальп, — уточнила Нюта Мельникова.

Также горожане выдвинули версию о том, что мужчину расчленили.

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