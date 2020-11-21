Прохожие обнаружили труп избитого мужчины на стройплощадке в Заводском районе Саратова

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сегодня, 21 ноября, саратовцы обнаружили у стройплощадки вблизи дома №187 на Огородной улице в Саратове труп мужчины и сообщили об этом в полицию.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины. На голове, теле и его конечностях обнаружены различные повреждения.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Организована проверка.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Проводится судебно-медицинское исследование в целях определения точной причины смерти гражданина.
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