Балашовские поликлиники получили два автомобиля для выездов к пациентам

Для поликлиник Саратовской области приобретено 40 легковых автомобилей.

Председатель правительства региона Роман Бусаргин уточнил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что первыми машины получили балашовские медучреждения.

-В день смотрим до 50-60 человек, это только на приеме. Плюс вызовов очень много, у меня максимально — 42 и это до 22:00, — уточнила участковый терапевт поликлиники №1 Балашова Лариса Колесникова.

Ирина Миргородская, медсестра этого же учреждения, рассказала, что в день бывает до 20 выездов к зараженным коронавирусом пациентам, которым нужно доставить лекарства для лечения на дому. Машин для этого не хватало.

Главврач балашовской районной больницы Андрей Гадяцкий отметил, что на четыре поликлиники города приходилось восемь машин с разным сроком эксплуатации от восьми и более лет.

Теперь получено два новых авто, куда могут спокойно поместиться бригада медиков со своим снаряжением.

Машины направлены в 1-ю и 2-ю поликлинику, самые большие.

Отметим, что на закупку транспорта по поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева было выделено 30 млн рублей. Автомобили распределены по учреждениям, после оформления документов они отправляются на линию.

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