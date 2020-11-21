Назначены 13 судей в Саратовской области

В саратовские суды назначены 13 человек. Об этом гласит указ за подписью президента РФ Владимира Путина. Он размещен на официальном публикаторе правовой информации.

Николай Постников назначен судьей Саратовского областного суда, судьей арбитражного суда — Наталья Болобан.

В Первый кассационный суд общей юрисдикции — Галию Шамшутдинову и Галину Матросову, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд — Гюзяль Батыршину и Наталью Савенкову.

Мария Солдатова назначена судьей в Балаковский районный суд, Олеся Кириченко — в Балашовский, Наталия Корсакова — в Саратовский, Наталья Дроздова — в Энгельский.

Татьяна Садомцева — в Волжский суд Саратова, Алина Королева — в Октябрьский областного центра, Екатерина Цуканова — во Фрунзенский Саратова.

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