В Саратовской области установлен новый рекорд по коронавирусу

В Саратовской области на утро 21 ноября стало известно о 241 подтвержденном диагнозе коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число заболевших с начала пандемии составляет 24948, выздоровевших 19597. За сутки болезнь победили 875 человек.

Основная масса новых случаев приходится на Саратов — 128, 22 в Энгельсском районе, 15 в Балаковском.

Среди заболевших все контактных лица, коронавирус протекает с пневмонией у 174 человека, у 51 с признаками ОРВИ, 16 переносят болезнь бессимптомно.

За сутки коронавирус подтвержден у 13 детей до 14 лет, у 92 граждан старше 60 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.