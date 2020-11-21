В Саратове закроют для проезда площадь Кирова

На заседании техсовета по вопросам городского хозяйства в Саратове было решено запретить заезд для водителей на пешеходную зону площади Кирова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, через 20 дней там установят знаки «Пешеходная дорожка».

Напомним, один из местных жителей решил устроить фотосессию своей машины под иллюминацией «Звездное небо».

Глава города потребовал наказать нарушителя, ему пришлось отдать штраф в 1 тыс. рублей.

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