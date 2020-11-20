В Энгельсе жестоко убили ребенка

Следователи осматривают место убийства ребенка Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о жестоком убийстве ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в частном доме на улице Рабочих Маевок днем 20 ноября.

По версии следствия, 37-летний мужчина отправился по делам, а шестилетнего пасынка оставил дома с приятелем. Когда он вернулся через несколько часов, то увидел труп мальчика на полу кухни. На теле имелись ножевые ранения.

В отношении 47-летнего приятеля возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Мужчина был задержан сотрудниками полиции.

На месте работают наиболее опытные криминалисты и следователи СУ СКР Саратовской области. Выехал руководитель ведомства Анатолий Говорунов, который лично координирует работу.

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