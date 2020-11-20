В центре Саратова жители останутся без отопления в субботу

В центре Саратова жители домов на нескольких улицах останутся без отопления 21 ноября.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», запланированы работы на теплопроводе на пересечении улиц Мичурина и Пугачева.

Тепла не будет в 17 домах: Мичурина, 16, 19/27, 24/30, 38/44, 2/12, 4, 6; Рабочая, 103, 40/60, 70/82, 90/104; Рахова, 61/71, 64/70, 89; Ульяновская, 27/35; Хользунова, 25/39, 40/42.

Работы планируется завершить к 20 часам.

- Энергетики приносят свои извинения и просят жителей и автомобилистов соблюдать правила безопасности вблизи объекта и заранее планировать маршрут своего передвижения, – отметили в филиале.

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