Самоизоляцию в Саратовской области продлили до 7 декабря

Пенсионерам рекомендуется соблюдать самоизоляцию
Фото: Дарья Вострикова
В Саратовской области продлен режим самоизоляции.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
Самоизоляция распространяется на лиц старше 65 лет. Она продлевается до 7 декабря.
Руководителям предприятий предписано по возможности перевести сотрудников из группы риска на удаленную работу.
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