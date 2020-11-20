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Самоизоляцию в Саратовской области продлили до 7 декабря

Она распространяется на лиц старше 65 лет
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Пенсионерам рекомендуется соблюдать самоизоляцию

Пенсионерам рекомендуется соблюдать самоизоляцию

Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской области продлен режим самоизоляции.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Самоизоляция распространяется на лиц старше 65 лет. Она продлевается до 7 декабря.

Руководителям предприятий предписано по возможности перевести сотрудников из группы риска на удаленную работу.

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