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Волонтеры ПривЖД доставили 100 продуктовых наборов для ветеранов по случаю Дня работника транспорта

Источник:kp.ru
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Волонтеры ПривЖД доставили пожилым людям продуктовые наборы

Волонтеры ПривЖД доставили пожилым людям продуктовые наборы

По случаю Дня работника транспорта, отмечаемого 20 ноября, волонтеры Приволжской железной дороги доставили 100 продуктовых наборов по адресам пенсионеров, проживающих в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

В числе получателей – 52 ветерана Саратовского региона ПривЖД, 32 – Волгоградского и 16 – Астраханского. Большинство из них – нуждающиеся в помощи пожилые люди, которые живут одни.

Доставка продуктовых наборов осуществлялась в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

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Напомним, в период неблагоприятной эпидемической ситуации на Приволжской магистрали ведётся активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции. В соответствии с поступающими заявками волонтёры покупают и доставляют на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также производят оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь по телефону.

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