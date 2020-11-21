Холод, без осадков: прогноз погоды в Саратовской области на 21 ноября

В Саратовской области сегодня, 21 ноября, ожидается погода с переменной облачностью.

- Осадков не будет. Утром местами прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На отдельных участках дорог будет скользко.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 5–10 м/с, а температура поднимется максимум до -2…-7 градусов.

Напомним, ожидается, что сильные снегопады начнутся с 22 ноября.

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