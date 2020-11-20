Итоговое сочинение саратовские старшеклассники напишут не ранее апреля

Саратовские 11-классники смогут написать итоговое сочинение не ранее 5 апреля следующего года.

Как сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу, собеседование по русскому языку для учеников 9-х классов пройдет дистанционно в тех регионах, где сохранится неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

- Ранее сообщалось, что согласно проекту расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа. В частности, досрочный должен пройти с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии, – заметили в оперативном штабе.

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