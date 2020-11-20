В Саратове с воскресенья начнутся сильные снегопады

В Саратове с воскресенья, 22 ноября, по субботу, 28 ноября, ожидаются обильные снегопады.

- В связи с этим прокуратуры города и районов проверила готовность коммунальных служб к предстоящим осадкам, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.

Прокуроры выясняют, как расставлены силы и средства муниципальных предприятий, маршрутные задания и планы работ.

Так как серьезную угрозу представляют наледь и сосульки прокуроры готовятся проверят управляющие компании.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.