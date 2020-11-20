В Саратове с воскресенья начнутся сильные снегопады

В Саратове с воскресенья, 22 ноября, по субботу, 28 ноября, ожидаются обильные снегопады.
- В связи с этим прокуратуры города и районов проверила готовность коммунальных служб к предстоящим осадкам, — сообщили «КП-Саратов» в областном ведомстве.
Прокуроры выясняют, как расставлены силы и средства муниципальных предприятий, маршрутные задания и планы работ.
Так как серьезную угрозу представляют наледь и сосульки прокуроры готовятся проверят управляющие компании.
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