Чиновники Питерского района решили не покупать иномарку после критики Володина

В Питерском районе отмене электронный аукцион на покупку легкового автомобиля для администрации.

Ранее планировалось приобрести Hyundai Sonata за 1,9 млн рублей. Однако сейчас чиновники отказались от приобретения.

Возможно, на решение повлияло выступление председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, который во время визита в Саратов раскритиковал чиновников, покупающих дорогие автомобили. Вместо этого он призвал озаботиться зарплатами сотрудников скорой помощи и оказать им поддержку.

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