Саратовец обокрал сейф букмекерской конторы

В Кировском районе Саратова задержали подозреваемого в краже из букмекерской конторы.

- Представитель организации обратился в полицию. Утром из помещения фирмы украли 135 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители задержали ранее судимого 40-летнего мужчину. Будучи постоянным клиентом «букмекерки», он вызвал доверие у персонала и когда они отошли, украл из сейфа деньги.

В отношении злоумышленника возбуждено дело.

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