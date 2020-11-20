В Саратовской областной библиотеке отмечают 250-летие российских бумажных денег

Алеся Ястребкова

Сегодня, 20 ноября в Саратовской областной универсальной научной библиотеке прошла новая выставка «250 лет Российским бумажным деньгам», которую желающие смогут посетить до 1 декабря в зале отдела новых поступлений.

На открытии выставки Антон Фирсов, ведущий специалист Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, предложил рассмотреть деньги не только как средство платежа, но и как произведение искусства.

Фирсов вместе с Алесей Ястребковой, заведующей отделом редкой книги, представили посетителям выставки уникальную экспозицию из фотографий российских бумажных денег из коллекции музея Банка России: от первых ассигнаций периода правления Екатерины II до современных банкнот.

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Помимо фотографий российских денег посетители могут ознакомиться с литературой из отдела редких книг, в которой можно узнать историю появления бумажных денег, а также значение символов, изображённых на них.

Людмила Канушина, директор областной библиотеки, пригласила на выставку всех желающих для ознакомления с уникальными фондами, а также напомнила, что двери библиотеки открыты для всех желающих по предварительной записи в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Директор библиотеки Людмила Канушина

О всех предстоящих мероприятиях можно узнать на официальном сайте библиотеки. Уже 1 декабря в библиотеке откроется новая выставка «Магия театра», которая пройдет во многих городах России.