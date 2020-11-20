В Саратове скончался детский врач Михаил Степанов

В Саратове скончался врач анестезиолог-реаниматолог ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» Михаил Степанов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, он скончался после тяжелой болезни.

Минздрав и коллектив Саратовской областной детской клинической больницы выражает соболезнования родным и близким Михаила Степанова.

- Это был один из наиболее опытных специалистов экстренной медицины Саратовской области. Михаил Юрьевич Степанов родился в Саратове 21 ноября 1960 года. После окончания Саратовской медицинского института в 1984 году уехал по распределению в Читинскую область, где три года проработал педиатром в районной больнице.

По возвращении в родной город он проходит специализацию по анестезиологии-реаниматологии, и всю дальнейшую трудовую деятельность посвятил этой нелегкой специальности. Вначале – в качестве врача отделения реанимации и интенсивной терапии Первой детской инфекционной больницы (ныне – Областная ДИКБ им. Н.Р. Иванова), а с 1992 по 2005 годы – заведующим этим отделением.

Как грамотный профессионал, обладающий широчайшими теоретическими знаниями, клиническим мышлением и огромным практическим опытом, Степанов начинает участвовать в становлении службы детской «санитарной авиации» региона в ее современном представлении. И в итоге, с 2005 года становится ведущим специалистом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи ГУЗ «СОДКБ».

За свою более чем тридцатилетнюю работу анестезиологом-реаниматологом, доктор Степанов спас тысячи жизней новорожденных и детей всех возрастов, с самыми тяжелыми заболеваниями, травмами, инфекциями. Работая в составе выездных бригад «санитарной авиации», он без устали передавал свой опыт и знания специалистам сельской медицины, прежде всего – молодежи. По праву Михаил Юрьевич Степанов удостоен звания «Отличник здравоохранения РФ».

Его неповторимая харизма, профессионализм, чуткость и внимание не раз помогали коллегам найти правильное решение и выход в наиболее сложных ситуациях, а знания и опыт – обеспечивали достижение необходимого результата – спасения жизни ребенка.

Светлая память об этом человеке и профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Юрьевича Степанова с тяжелой и невосполнимой утратой. Светлая память о нем будет долго жить в наших сердцах, – говорится в некрологе.

Информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно.

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