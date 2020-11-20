Девять пожарных из Саратовской области тушили дом в Калуге

В Федоровском районе Саратовской области сегодня утром, 20 ноября, произошел пожар.

- Сигнал о возгорании частного дома в селе Калуга поступил в 06:59. На место выдвинулись девять огнеборцев на двух единицах техники, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 81 кв. м. Жилище выгорело полностью. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил при пользовании электрооборудованием.

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