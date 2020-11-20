В Саратове откроется пять сельхозярмарок

На нескольких рынках в Саратове в субботу пройдут традиционные ярмарки выходного дня.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, купить продукцию местных производителей можно будет на пяти площадках.

Это: рынки в поселках Юбилейный, Комсомольский, Елшанка и Солнечный («На Топольчанской»), а также в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская.

В продажу будут представлены сезонные овощи и фрукты, мясо, колбасные продукты, рыба, птица, молоко и молочные продукты, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы, мед и другие продукты.

Ярмарки работают с 8 до 16 часов.

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