В Саратове пешеход-нарушительница попала под колеса Hyundai Matrix

Женщина попала под колеса на Усть-Курдюмской
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове вчера утром, 19 ноября, под колеса иномарки попала 28-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 07:40 напротив дома №3 по Усть-Курдюмской пешеход шла через дорогу в неположенном месте, и ее сбил Hyundai Matrix.
За рулем авто был 61-летний мужчина.
Пострадавшую госпитализировали.
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