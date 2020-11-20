В Саратове пешеход-нарушительница попала под колеса Hyundai Matrix

Женщина попала под колеса на Усть-Курдюмской Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вчера утром, 19 ноября, под колеса иномарки попала 28-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 07:40 напротив дома №3 по Усть-Курдюмской пешеход шла через дорогу в неположенном месте, и ее сбил Hyundai Matrix.

За рулем авто был 61-летний мужчина.

Пострадавшую госпитализировали.

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