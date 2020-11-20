Николай Панков: Один из собственников ЖК «Победа» скрылся в Италии

Депутат Государственной думы РФ Николай Панков рассказал о возведении дома ЖК «Победа».

- Ничего не прекратилось, все продолжается, строительство идет, — сказал он.

В своем канале Instagram депутат напомнил, что сегодня, 20 ноября, запланирована очередная встреча с дольщиками.

Николай Панков рассказал также об одном из собственников.

- Вы не поверите. Один из собственников «Победы» живет в Италии, — заявил Николай Панков.

Он сказал, что готов обратиться уже даже не в прокуратуру, а в другие органы для возможной экстрадиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.