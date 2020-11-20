Николай Панков: Один из собственников ЖК «Победа» скрылся в Италии

Депутат Государственной думы РФ Николай Панков рассказал о возведении дома ЖК «Победа».
- Ничего не прекратилось, все продолжается, строительство идет, — сказал он.
В своем канале Instagram депутат напомнил, что сегодня, 20 ноября, запланирована очередная встреча с дольщиками.
Николай Панков рассказал также об одном из собственников.
- Вы не поверите. Один из собственников «Победы» живет в Италии, — заявил Николай Панков.
Он сказал, что готов обратиться уже даже не в прокуратуру, а в другие органы для возможной экстрадиции.
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