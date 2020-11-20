В Саратове спрос на гаражи в четыре раза превышает предложение

В Саратове на 14% вырос интерес к покупке гаражей. А рост спроса на машиноместа составил 124%. Об этом говорится в исследовании портала Авито.

Россияне ищут способ вложения и сохранения своих средств опасаясь нестабильности нацвалюты.

Привлекательность покупки гаража очевидна — это значительно дешевле, чем покупка квартиры, а значит доступна большему числу людей. При этом в Саратове, по данным портала, при средней цене гаража в 200 тыс. рублей она выросла за год на 11%.

Цены на машиноместа в регионе снизились на 20% — их стоимость составляет в среднем 550 тыс. рублей.

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