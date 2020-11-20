Хлебокомбинат Советского района уличили в загрязнении воздуха

Предприятие Советского района уличили в загрязнении воздуха.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, было установлено, что АО «Урбахский комбинат хлебопродуктов» выбрасывает в воздух загрязняющие вещества. Среди них: зерновая пыль, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, углерод марганец, бензин, керосин и тому подобное.

При этом не ведется работа по снижению вредных выбросов, что ставит под угрозу здоровье жителей и санитарное благополучие территории.

Прокурор обратился в суд с иском к предприятию. По решению суда АО «Урбахский КХП» составило план мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Он был направлен в министерство природных ресурсов и экологии.

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