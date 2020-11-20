В столкновении BMW и Lada Priora в Саратове пострадала пенсионерка

Вчера, 19 ноября, в 23:20 28-летний водитель BMW устроил ДТП в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина поехал на запрещающий сигнал светофора и влетел в Lada Priora, за рулем которой была 33-летняя женщина.

Столкновение произошло у дома №353 на Большой Горной, на перекрестке с Университетской.

В результате ДТП пострадала 74-летняя женщина — пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.

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