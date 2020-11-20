В Саратове ЦУР составит рейтинг самых равнодушных к жалобам людей ведомств

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Итоги работы Центра управления регионом будут учитываться при кадровых решениях губернатора. Об этом сегодня, 20 ноября, в ходе презентации ЦУР Валерию Радаеву заявил директор ЦУРа Сергей Блаженнов.

- Между органами власти и населением сейчас налаживается открытый диалог, проводится анализ наиболее волнующих тем. В дальнейшем будет составлен рейтинг открытости и эффективности ведомств при работе с обращениями граждан. Данные будут передаваться губернатору для принятия решений по тем управленцам, которые равнодушны к людям, — сказал руководитель ЦУР Саратовской области Сергей Блаженнов.

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