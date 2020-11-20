В Саратовской области продлили срок справки для спецпитания беременных и детей

В Саратовской области продлен срок действия справок о нуждаемости для получения специализированного питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты, справки выдаются тем, кому требуется социальная помощь, они подтверждают, что ребенок проживает в малоимущей семье. Продление срока касается документов, срок действия которых истекал с 1 марта по 31 октября 2020 года.

Теперь можно не продлевать бумаги в соцзащите до 1 апреля 2021 года . Об этом спрашивали граждане в соцсетях.

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