Ленинский район Саратова остался без воды

Сегодня, 20 ноября, без воды остался ряд улиц в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попала Камская улица, 2–14, Елшанская, 2–12, Операторская, Газопромысловая, Нефтепромысловая, Новомосковское шоссе.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.

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