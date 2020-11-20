Ленинский район Саратова остался без воды

Сегодня, 20 ноября, без воды остался ряд улиц в Ленинском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попала Камская улица, 2–14, Елшанская, 2–12, Операторская, Газопромысловая, Нефтепромысловая, Новомосковское шоссе.
Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.