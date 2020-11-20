Парень украл у жительницы Петровска бензопилу

Полиция раскрыла кражу у 28-летней жительницы Петровска.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 2 ноября неизвестные залезли в ее ВАЗ-21113, припаркованный на улице Степана Разина и унесли бензопилу «вихрь».

Сумма ущерба составила 4 тыс. рублей.

Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 19-летний парень, который во всем признался.

Похищенное у него изъяли, на юношу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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