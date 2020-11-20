В Саратове пропал без вести мужчина с рыжими волосами

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В Саратове разыскивают 60-летнего Виталия Вотинова.
- Мужчина вышел из дома в Ленинском районе 18 ноября и не вернулся, — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в своей группе.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы рыжие с проседью, глаза зеленые.
На момент пропажи был одет в черную зимнюю куртку, серо-черные брюки и черные кроссовки.
Если вы видели Виталия Вотинова, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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