В Саратове пропал без вести мужчина с рыжими волосами

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В Саратове разыскивают 60-летнего Виталия Вотинова.

- Мужчина вышел из дома в Ленинском районе 18 ноября и не вернулся, — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в своей группе.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы рыжие с проседью, глаза зеленые.

На момент пропажи был одет в черную зимнюю куртку, серо-черные брюки и черные кроссовки.

Если вы видели Виталия Вотинова, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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