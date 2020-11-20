В Саратовской области завели уголовное дело на депутата за взятку

Кадр оперативной съемки Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении депутата, передавшего взятку должностному лицу государственного автодорожного надзора.

Руководитель Следственного управления СКР по Саратовской области Анатолий Говорунов санкционировал возбуждение уголовного дела в отношении спецсубъекта — депутата Собрания одного из районов области.

Дело касается дачи депутатом взятки должностному лицу, а именно инспектору автодорожного надзора.

По данным следствия, депутат районного Собрания одного из районов Саратовской области как предприниматель вел бизнес в сфере автомобильного грузового транспорта и услуг по грузоперевозкам.

В сентябре 2020 года сотрудником государственного автодорожного надзора было возбуждено административное дело за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства, принадлежащего депутату.

- Днем 21 октября 2020 года на улице 1-я Садовая в Саратове предприниматель передал инспектору государственного автодорожного надзора Саратовской области, в чьем производстве находился административный материал, взятку в виде 50 тыс. рублей. Деньги предназначались за значительное снижение размера штрафа. Инспектор действовал в рамках оперативных мероприятий, и при передаче денег депутат был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Саратовской области, — сообщили в региональном СУ СКР.

Следователи проводят необходимые проверки, решается вопрос об избрании депутату меры пресечения.

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