В Саратове поймали подростка с синтетическим наркотиком

В Ленинском районе Саратова полиция поймала подростка с наркотиками.

- У 17-летнего парня при себе были два свертка с неизвестным веществом. Исследование показало, что это 0,95 грамма синтетического наркотика, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция возбудила в отношении юноши уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, его обязали явиться в отдел.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.