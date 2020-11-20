В Саратове поймали подростка с синтетическим наркотиком

В Ленинском районе Саратова полиция поймала подростка с наркотиками.
- У 17-летнего парня при себе были два свертка с неизвестным веществом. Исследование показало, что это 0,95 грамма синтетического наркотика, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Полиция возбудила в отношении юноши уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, его обязали явиться в отдел.
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