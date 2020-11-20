Завотделением больницы в Саратове потребовала от пациента 70 тысяч рублей за снятие его с учета

В Волжском районе Саратова будут судить 52-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

- Следствие считает, что к заведующей отделением одного из медучреждений обратился пациент с просьбой снять его с диспансерного учета. Женщина знала, что врачебная комиссия уже сделала это. Однако из корысти она пообещала мужчине снять его с учета за 70 тыс. рублей. Мужчина согласился, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Утром 7 сентября 2020 года злоумышленница получила от пациента, действовавшего в рамках оперативного мероприятия, проводимого сотрудниками регионального УФСБ России, деньги. После это ее поймали.

Свою вину гражданка признала. Дело направлено в суд.

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