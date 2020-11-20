Балашовские инспекторы ДПС потушили природный пожар и спасли село

Инспекторы Денис Серебряков и Борис Лученкин Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области инспекторы ГИБДД спасли село от природного пожара.

- В адрес начальника МО МВД России «Балашовский» полковника полиции Евгения Летунова пришло письмо от жителей села Родничок. Они выразили слова признательности и благодарности в адрес сотрудников ДПС капитанов полиции Дениса Серебрякова и Бориса Лученкина за помощь в тушении пожара, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

В ночь на 15 октября дорожные полицейские дежурили в селе. На улице Молодежная они заметили горящую сухую траву. Инспекторы оповестили местных жителей и вместе с ними потушили огонь, предотвратив его дальнейшее распространение на жилые дома.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.