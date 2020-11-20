Радаев в Центре управления регионом: Мы видим проблемы жителей, можем их анализировать

. Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 20 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил ЦУР - центр управления регионом, расположенном в Саратове, в здании ОАО «НИТИ ТЕСАР» на улице Шелковичная, 186.

На встрече присутствовал вице-губернатор Игорь Пивоваров, министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин и другие.

Главе региона рассказали, что здесь, на своих местах, работники начали решать проблемы граждан с октября, отслеживая и анализируя обращения граждан по горячим линиям и в соцсетях.

Для этого задействованы платформы ЦУРа - обратной связи, инцидент-менеджмент, работа по отраслевым блокам.

Сейчас определены топ-3 проблемы по каждому блоку и разработаны схемы решений.

Руководитель ЦУР Сергей Блаженнов рассказал главе региона о тепловой карте обращений. Он подчеркнул, что она умеет анализировать сообщения платформ инцидент-менеджмента и обратной связи.

Представитель АНО «Диалог Регион» отметил, что у региона высокие показатели по проекту ЦУР.

Резюмируя встречу губернатор Валерий Радаев выразил благодарность президенту РФ за этот проект. Радаев в свою очередь отметил, что с появлением такой структуры отношения власти и населения теперь должны выйти на новый уровень.

- Многое из того, о чем пишут наши жители, можно решить здесь и сейчас. Понятный диалог и оперативность — одни из главных трендов сегодняшнего дня, - сказал Радаев.

. Фото: Дарья Вострикова

- Мы видим, чувствуем проблемы, можем их анализировать. Недельный анализ по отраслям показывает, что тема номер один сегодня - здравоохранение и коронавирус. Мы видим результаты в разрезе всей области, чтобы ни один житель не остался обделен вниманием при решении своей проблемы. В течение 10 дней человек должен получить ответ, если он его не устроил, то повторная отправка - на доработку, - отметил Валерий Радаев.

Он добавил, что до конца года в правительстве заработает ситуационный центр.

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