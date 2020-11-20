Радаев удивился прошлогодней статистике на открытии Центра управления регионом

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Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву 20 ноября в рамках посещения ЦУР в Саратове рассказали о работе по блоку вывоза твердых коммунальных отходов.

- За последние пять лет, с 2015 по 2019 год, стало значительно больше контейнерных площадок. Почти в два раза выросло количество контейнеров, — начал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Губернатор Саратовской области удивился, почему статистика за прошлый год.

- Это же онлайн, все должно быть за вчерашний день, — предложил он.

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В число самых актуальных проблем, которые фиксирует ЦУР, входит несвоевременный вывоз ТКО, отсутствия контейнеров и ликвидация несанкционированных свалок.

Определены стандарты, чтобы обращения по отсутствию контейнеров рассматривались не более чем за 22 дня, оперативное реагирование на поступающие сообщения, определение проблемных точек.

После чего главе региона показали рабочие места сотрудников. На благо жителей трудятся несколько десятков специалистов, в том числе аналитики и по профильным отраслям.